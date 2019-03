Llegan los "Sweeps" de noviembre

Uno de los momentos álgidos de la programación televisiva en Estados Unidos son los llamados "Sweeps". Se trata de cuatro hitos anuales en los que la empresa encargada de las mediciones de audiencia televisiva en USA, Nielsen, realiza unos masivos rastreos que permiten a las cadenas estudiar cómo programar mejor sus series, realities o magazines y ubicar de forma más efectiva su publicidad. Estos "Sweeps" se efectúan cuatro veces al año: los de noviembre y febrero sirven para ver el impacto de los estrenos de la nueva temporada y de la llamada "midseason"; en mayo se analiza el final de las series y en junio el impacto de los realities.



Ahora tocan los de noviembre, y las cadenas reservan para estas fechas capítulos especiales de las series, eventos y guiños a la audiencia que les permitan salir mejor en la "fotografía" de Nielsen. La revista TV Guide repasa en un artículo especial cuáles son las apuestas de las cadenas:



Lunes 1 de noviembre



La Fox apuesta por el beisbol, con los Giants de San Francisco contra los Rangers de Texas.

En la NBC, la serie "Chuck" cuenta con cameos del ex 007 Timothy Dalton y de la actriz del Saturday Night Live Ana Gasteyer.

La ABC, por su parte ofrece el especial 200 programas de "Dancing with the Stars", con la presencia de los ganadores de la 4ª y la 6ª temporada (Kristi Yamaguchi y Apolo Anton Ohno).

CW apuesta por una nueva entrega de "Gossip Girl", con la presencia de la cantante sueca Robyn, que actúa en la fiesta de cumpleaños de Blair.

Y la CBS tiene "Hawaii Five-0", con Kelly Hu como estrella invitada.



Martes 2 de noviembre



"One Tree Hill" (en CW) continúa con los preparativos de la "gran boda" y en esta ocasión cuenta co n la presencia de la Sharon Lawrence (NYPD Blue).

La NBC tiene un capítulo normal de The Biggest Loser.

En prime time está reservado a la información electoral en Fox, NBC, ABC y CBS.

Miércoles 3 de noviembre



La CBS emite el miércoles una nueva entrega de Survivor: Nicaragua, con uno de los momentos más esperados de la temporada: la fusión de tribus.

En CW habráuna nueva entrega de Next top model, donde las últimas 6 modelos viajarán a Italia.

NBC ofrece "Ley y orden", con Maria Bello como estrella invitada y ABC tiene "Cougar Town".



Jueves 4 de noviembre



En CBS, un capítulo especial de "The Big Bang Theory", con Eliza Dushku (Dollhouse) como estrella invitada.

En "Bones" (FOX), Booth y Brennan recibirán la visita de Stephen Boss, conocido por participar en el show So You Think You Can Dance.

En Community (NBC) la actriz y cantante Hilary Duff realiza un cameo especial.

Y en la ABC, hay entrega de "Anatomía de Grey" y "Private Practice".



Viernes 5 de noviembre



La ABC apuesta los viernes por Supernanny.

CBS ofrece Medium, con la participación de Judy Reyes (una de las protagonistas de Scrubs) y después tiene "CSI: Nueva York", en la que John Larroquette inicia una participación estelar en varios capítulos.

CW emite esa noche "Smallville", con Kichael Ironside como el general Lane.