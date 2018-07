Llega el primer cartel oficial de 'The Walking Dead'

Hace unos días, EW publicó la primera imagen de la séptima temporada de 'The Walking Dead', con Negan y Lucille como protagonistas.



La cadena AMC ha sorprendido a los seguidores de la serie al tuitear el primer cartel oficial de la séptima temporada, donde vuelven a ser los protagonistas, con Carl, Rick, Michonne, Eugene, Maggie, Sasha Daryl, Arron, Rosita, Abraham y Glenn a su merced. En él se anuncia la fecha de estreno, que será en el mes de octubre.

Eeny, meeny, miny, moe. You are it.

The #TWD Season 7 trailer arrives Friday, July 22 at #TWDSDCC. pic.twitter.com/ux0A74OSLt