El llanto histérico de Anya Taylor-Joy ('Gambito de Dama') tras su "primer desamor" profesional

Anya Taylor-Joy se ha convertido en lo últimos años en una de las actrices más importantes de Hollywood. Hace muy poco era una gran desconocida para las masas pero tras su éxito con la seri 'Gambito de dama' todo el mundo habla de ella.

Tanto es así que no para de trabajar y próximamente la veremos en 'Última noche en el Soho' de Edgar Wright, en 'The Northman' o en 'Furiosa', la precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera'.

Ahora, Anya ha protagonizado una entrevista de Actors on Actors de 'Variety' con el actor Josh O'Connor, el príncipe Carlos en 'The Crown, con el que coincidió en 'Emma' y tiene una gran amistad.

Anya Taylor-Joy | Getty Images

A lo largo de la conversación que han tenido los actores ha habido un detalle que ha llamado la atención de todos. Y es que, Taylor-Joy ha confesado que cuando termina un rodaje lo que suele hacer es "llorar en lo aviones". A lo que ha añadido que su primer desamor fue cuando acabó su primer gran trabajo como actriz.

"Lloro histéricamente en los aviones. Pero es bueno llorar. Mi primer desamor no fue una relación. Mi primera angustia fue terminar mi primer trabajo [en 'La Bruja'] y experimentar esa pérdida. La pérdida de un mundo que existía con un grupo de personas que se convirtió en mi todo durante un tiempo, y ahora se acabó. No tenía idea de cómo lidiar con eso", explica.

"Creo que pasar siete episodios con Beth fue bueno. De lo contrario, me habría sentido engañada o habría sentido que no pasé el tiempo con ella para asegurarme de que estaba bien. Suena loco, pero sé que entiendes lo que quiero decir", dice sobre su rodaje en 'Gambito de Dama'.

Su relación con Beth en 'Gambito de Dama'

Anya Tylor-Joy ha dado algunos detalles sobre cómo fue su rodaje en 'Gambito de dama': "Siendo completamente honesta, estaba corriendo un maratón al ritmo de un sprint tres veces. Entonces, cuando llegué a Beth, me enfermé mucho al comienzo del trabajo, lo que trato de no hacer. Porque cuando estás enfermo, sigues trabajando. Entonces es como, 'Ugh'".

La actriz suele darlo todo con sus personajes y muchas veces se mete completamente en el papel: "Mi relación con mis personajes, todos son muy variados pero intensos, y todos son increíblemente reales para mí. Cuando llegué a Beth, no tenía energía para establecer un límite entre el personaje y yo. Me despertaba por la mañana y decía: “Oh, me siento fatal. ¿Que es este sentimiento?" Y luego darse cuenta de que es ella".

"Y vas a ser así durante las próximas 18 horas. Eso fue maravilloso, porque significaba que nunca buscaba ninguna emoción. Nunca antes había tenido una actuación en la que no hubiera tenido que intentarlo. Estaba allí", explica.

"Pero fue complicado separar mis emociones y darme cuenta de lo que era yo y lo que no lo era. Y tengo curiosidad. ¿Qué se siente cuando es una persona real?", termina diciendo.

