¿Llamará a su hijo Malcolm? Frankie Muniz, el protagonista de 'Malcolm in the middle', lo tiene claro

Frankie Muniz, el actor protagonista de ' Malcolm in the middle', anunciaba que iba a ser padre por primera vez junto a su esposa Paige Price. Ambos se sentían muy agradecidos y emocionados porque como confesaron en redes sociales: "Sabíamos que queríamos esto, pero nos dijeron que nuestras posibilidades no eran tan grandes", aunque al final lo consiguieron sin mucha espera.

Más tarde los padres anunciaron el sexo del bebé, esperan un niño que nacerá en marzo de 2021. Y como ya queda menos para el gran momento, Frankie lanzó un pregunta en su perfil de Twitter: "Hemos elegido un nombre para nuestro pequeño. Adivina... Nunca lo conseguirás…".

Los comentarios se desbordaron, sugiriendo múltiples nombres de personajes que Muniz ha interpretado a lo largo de los años, siendo Malcolm el favorito en las a puestas. Pero el actor tuiteó de nuevo, esta vez escribiendo, "No... no voy a llamar a mi hijo Malcolm", desilusionando así a todos los fans de la serie.

