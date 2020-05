'Friends' se estrenaba en 1994 y estuvo en emisión durante 10 años hasta su final en 2004. A lo largo de esta década vimos como evolucionaban sus personajes y cómo la serie fue cambiando con respecto a la propia evolución de la sociedad del momento.

Después de más de 25 años desde su primera aparición de televisión 'Friends' sigue siendo un éxito y se encuentra entre las mejores series de la historia, además de las más queridas. De hecho, debido a su popularidad su reparto confirmaba que están trabajando en un proyecto nuevo dónde volveremos a verlos juntos. Aunque, lamentablemente, debido a la situación actual del coronavirus, vamos a tener que esperar más de lo que se tenía pensado.

Ahora, Lisa Kudrow, quien nos cautivó a todos con su papel de Phoebe Buffay ha ofrecido una entrevista a 'The Sunday Times' donde ha comentado algunos cambios que la serie tendría si se hubiera hecho en la actualidad. Aunque, la actriz también ha salido en defensa de las críticas que apunta que la sitcom no ha envejecido bien.

"Oh, sería completamente diferente. Bueno, no sería un reparto completamente blanco, seguro. No estoy segura de qué más, pero, para mí, debería considerarse como una cápsula del tiempo, no por lo que hicieron mal", explica.

"Además, pienso que la serie era muy progresista. Había un chico cuya esposa descubre que es lesbiana, está barazada y crían a su hijo niño juntos. También hubo maternidad subrogada. Esto es ese momento era progresista", puntualiza.

Para después añadir que 'Friends' sigue siendo hoy en día un éxito entre los más jóvenes: "Sí, es una comedia divertida. Pero también se trata de que las personas se conecten, y parte de lo que lo atrae ahora es que los jóvenes tienen esta nostalgia inconsciente por la conexión personal. Y no solo ahora durante la pandemia, sino antes de esto".

Por último, revela qué estaría haciendo Phoebe durante la cuarentena por el coronavirus: "Creo que ha tenido hijos y estaría muy metida en crear arte. Su casa estaría repleta de gigantescos y locos proyectos artísticos".

Seguro que te interesa:

"Solo recuerdo dolor": Courteney Cox confiesa que no sabe casi nada de 'Friends' porque ha olvidado lo bueno