La imagen más natural de Lili Reinhart ('Riverdale') en la que en realidad sí va maquillada

La protagonista de 'Riverdale' Lili Reinhart siempre se ha mostrado tal y como es, sin tener miedo nunca de mostrarse vulnerable o de normalizar sus complejos. Y es que las inseguridades afectan a cualquiera, y ella confesó que incluso le hicieron replantearse grabar escenas en la aclamada serie que protagoniza.

No obstante, Lili también usa trucos para realzar su gran belleza natural, y no se esconde. En su día a día combina un rostro totalmente lavado, con otros días de maquillaje sutil y estética impecable. La joven confiesa que usa trucos para que su estilo no cambie en absoluto y mantenga el atractivo natural que posee, ahora ha querido compartir con sus seguidores su último truco para el verano, y te parecerá que no va maquillada. Te lo contamos en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

Lili Reinhart ('Riverdale') explica lo que significa para ella su nuevo proyecto en uno de sus momentos más difíciles