La triste razón por la que Lili Reinhart, actriz de 'Riverdale', ha tenido que dejar Twitter

Este domingo, Lili Reinhart actualizó su publicó una historia de Instagram en la que informaba a sus seguidores de que se tomaría un descanso de Twitter para olvidarse de los "haters".

"¿La gente en Twitter alguna vez se cansa de ser tan negativa e irrespetuosa con literalmente todo el mundo y todas las cosas? ¿De verdad son tan miserables? ", preguntaba la actriz de 'Riverdale' en su mensaje.

"Hay odio en todas partes. Especialmente en Twitter. Es un pozo séptico de quinceañeros malvados que no saben de lo que hablan y no tienen nada mejor que hacer", reivindicó Reinhart en su historia de Instagram, a lo que añadió "Me tomaré un descanso de ese lugar tóxico y de la gente que ahí siente la necesidad de atacarme a mí, a mis compañeros del elenco, mi relación y Riverdale".

Para finalizar, la actriz agregó: "Odio tener que explicarle esto a los trolls: difundir su odio y negatividad en línea no los hará menos miserables".

La intérprete cuenta con 2,34 millones de seguidores en su perfil de Twitter. Este año, la revista Variety la reconoció por su buen uso de las redes sociales. En una revista con ellos, Reinhart explicó: "No soy perfecta, y sabía que nunca iba a cumplir con la expectativa de ser perfecta. Así que me quise presentarme ante el mundo sin filtro, siendo honesta con mis propias inseguridades, mis propios defectos y mis propias equivocaciones".

Desde que comenzó su relación con su compañero de reparto Cole Sprouse, los fans, aunque sobre todo las fans, de la estrella que de pequeño protagonizó junto a su hermano la exitosa serie de Disney Channel 'Hotel Dulce Hotel: Las aventuras de Zack y Cody', no han parado de criticarla.

Aunque también son muchos los mensajes de fans que la apoyan, la actriz parece estar harta de Twitter, pero todavía sigue activa en sus cuentas de Instagram y Tumblr.