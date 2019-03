Las palabras de Lili Reinhart con las que deja claro que quiere pasar página tras 'Riverdale'

'Riverdale' es una de las series juveniles más exitosas del momento y sus actores han alcanzado la fama a raíz de los personajes que llevan interpretando a lo largo de las tres temporadas que lleva la serie.

Pero, algunos de sus actores ya están pensando en el futuro más allá de la serie que les ha dado la popularidad. Uno de estos casos es el de la actriz Lili Reinhart, Betty Cooper en la ficción, quien ha concedido una entrevista a 'Vogue Australia' donde declara que le gustaría desarrollar su carrera en el cine.

"Definitivamente creo que mi corazón está en el cine, es donde me siento completa artísticamente", empieza diciendo. Para añadir después: "Con suerte me veo haciendo muchas películas e interpretando papeles que no sean personajes de secundaria. Estoy mirando proyectos para el futuro".

Lili quiere desmarcarse del papel de estudiante que lleva interpretando durante los últimos años en 'Riverdale': "Me quiero alejar mucho de los personajes y guiones de instituto porque interpreto durante nueve meses al año a una estudiante. Por lo que no quiero volver a hacer otra historia de escuela", afirma.

La actriz necesita dar un paso más como actriz y empezar una etapa más madura: "Creo que para sentirme que estoy creciendo como artista, necesito hacer cosas que sean un poco más adultas y tal vez cosas que estén más arraigadas, porque 'Riverdale' es muy rápido y dramático".

Por el momento no se ha comentado cuantas temporadas durará la ficción de The CW pero… ¿estaremos ante el final de Betty en la serie? Es una pregunta que todavía no sabemos aunque Reinhart quiere explorar otros caminos y demostrar que puede hacer muchas otras cosas: "Quiero mostrar mi rango de lo que puedo hacer como actriz".