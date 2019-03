Liam Cunningham: "No tengo ni idea de si acabaré en el Trono de Hierro de 'Juego de Tronos'"

"Sí, sí, lo confirmo: no tengo ni idea de si acabaré en el Trono de Hierro". Liam Cunningham, quien interpreta a Ser Davos en 'Juego de Tronos', ha concedido una entrevista a varios medios con motivo de la presentación de HBO España.

El actor irlandés se encuentra rodando en nuestro país parte de la séptima entrega de la superproducción basada en los libros de George RR Martin. "En esta temporada [la séptima] llegarán cosas que los fans llevan esperando 7 años para que ocurran" ha declarado.

"Me encanta cuando me entregan los guiones y los leo y me siguen encantando. A veces pienso '¡Oh, Dios mío! ¿De dónde viene esto?'", asegura Cunningham.

El actor ha rodado gran parte de sus escenas de la próxima temporada en España, donde ha sentido el calor y la locura de los fans españoles. "Sí que nos molestaron [las filtraciones]. Había gente retransmitiendo el rodaje en streaming, había drones. Y una de las cosas más importantes de 'Juego de Tronos' son las sorpresas", aunque reconoce que les ocurre allá donde van.