'Ley y Orden: Acción Criminal' cuenta con un cameo muy rockero: Patti Smith

A pesar de estar curtida en los escenarios, en conciertos frente a miles de personas, la cantante Patti Smith reconoce que "actuar no fue fácil". Smith participa como artista invitada en un capítulo de la serie 'Ley y Orden: Acción Criminal', donde interpreta a una profesora de mitología de la Universidad de Columbia que ayuda a investigar la muerte de un artista en un musical de Broadway.



El capítulo se basa en los numerosos contratiempos ocurridos durante los ensayos del musical 'Spider-Man: Turn Off the Dark'. Patti Smith interpreta a Cleo Alexander, una profesora de Columbia que ayudará a los detectives Goren (Vincent D'Onofrio) y Eames (Kathryn Erbe) a resolver la conexión entre esta muerte y el ser mitológico Ícaro, que da nomrbe al episodio que la cadena NBC emite esta semana.



Smith se ha mostrado como una polifacética artista, ya que su libro de memorias se convirtió en Premio Nacional de Literatura de EEUU el año pasado y ha dirigido el periódico francés 'Libération' o ha expuesto sus fotografías en diversas fundaciones.