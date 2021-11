La lesión de Henry Cavill en 'The Witcher' podría haber acabado con su carrera: "Fue mi peor momento"

'The Witcher' estrenaba su primera temporada en diciembre de 2019 con Henry Cavill encarnando al cazador de monstruos Geralt de Rivia. Ahora, después de dos años, la temporada 2 se estrena el próximo 17 de diciembre en Netflix.

Una entrega que ha tenido que atravesar muchas dificultades para concluir su rodaje con éxito. Primero por el estallido de la pandemia del coronavirus que afectó a la programación de todas las grabaciones del momento. Y, después, fue la lesión que Henry Cavill sufrió en el tendón de la corva, situado en la parte posterior de la rodilla, mientras grababa una escena corriendo por el bosque.

La temporada 2 de 'The Witcher'

Ahora, Henry Cavill y Lauren Hissrich, la showrunner de 'The Witcher', han ofrecido un amplio reportaje a 'The Hollywood Reporter' donde hablan de la temporada 2 de la serie y de estas complicaciones.

Henrry Cavill empieza comentando cómo se ha involucrado en mejorar su personaje tras la primera temporada: "El final fue una oportunidad para verlo todo, repasemos eso", explica el actor. "¿Qué tal si lo modificamos de esta manera? ¿Qué tal si adaptamos eso?".

Freya Allan y Henry Cavill en 'The Witcher' | Netflix

Para seguir diciendo Hissrich que uno de los aspectos que quería mejorar de Geralt: "Muchas de las notas que me estaba enviando eran sobre el diálogo de Geralt; en primer lugar, ¿podría decir más?".

"Todos salieron de la primera temporada riendo y amando el furor de Geralt. Pero Henry decía que cuando lees los libros pasas mucho tiempo en la cabeza de Geralt. Entonces, ¿Cómo podemos poner eso en el guion? Mientras tanto, quería contar la historia de cómo se convirtió en una figura paterna para Ciri. Así que esas dos cosas se fusionaron maravillosamente. Se abre para hacer que Ciri confíe en él, al decir más lo que piensa y su corazón", comenta.

La lesión de Henry Cavill casi le cuesta su carrera

Lauren Hissrich, la showrunner de la serie, explica cómo fue el momento en el que Henry Cavill se lesionó: "Recuerdo que Henry se detuvo en seco y todos nosotros dijimos: '¿Se tropezó? ¿Había una piedra?", comenta. "Fui a su tráiler y me dijo que le dolía mucho".

Para después Henry Cavill hablar de la gravedad de la lesión: "Fue un desgarro muy, muy malo, y tuve mucha suerte de que no fuera un desprendimiento completo del tendón de la corva".

El actor continúa diciendo que fueron unos meses muy duros levantándose a las 7 am para hacer rehabilitación y después seguir grabando. Y es que, lo peor, según el actor, fue no parar de trabajar aunque dejaron para el final las escenas de acción: "La dificultad estaba en trabajar mientras me lesioné"

"Quería hacer más por la producción, sé lo importante que era para ellos hacer las cosas. Así que tenía que encontrar ese equilibrio entre, 'Sí, empujemos, empujemos, empujemos' y 'Guau, espera, si desgarro esto mucho más es el final de mi carrera de acción. Ese fue mi peor momento del año pasado, profesionalmente".

