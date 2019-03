Leonard Nimoy hará un cameo en 'The Big Bang Theory'

El sueño de Sheldon Cooper de conocer al señor Spock se va a hacer realidad en breve. Leonard Nimoy, conocido por su papel del Señor Spock en 'Star Trek', aparecerá en un episodio de 'The Big Bang Theory' que se emitirá a finales del mes de marzo.



CBS confirma a los fans, de la serie y de la ciencia ficción en general, que podrán escuchar al actor, pero no verle. Porque la participación de Nimoy en 'The Big Bang Theory' será a través de un sueño protagonizado por Sheldon Cooper, según ha confirmado el portal TV Line.



El personaje que interpreta el actor Jim Parsons tendrá una onírica conversación con Spock de la mítica 'Star Trek'. Inmerso en su propia fantasía, Sheldon descubre al despertar que, en realidad, no ha charlado con su ídolo porque todo ha sido un sueño.



Queda por confirmar si la escena será el único episodio en el que Leonard Nimoy colabore en la serie o si por el contrario, tal y cómo apuntan ciertos rumores recogidos por otro portal estadounidense (TV Guide), habrá más episodios en los que Nimoy preste su voz a la sitcom de la CBS.



SHELDON Y EL SALUDO VULCANO

La obsesión de Sheldon Cooper por su ídolo vulcaniano de 'Star Trek' es un tema recurrente en 'The Big Bang Theory'. Y como muestra, un botón: el propio físico ha sido quien ha hecho del saludo vulcano al estilo Spock (juntando los dedos en forma de uve) una marca de la casa durante las cuatro temporadas que la serie lleva en la pequeña pantalla.



La primera vez que este fenómeno fan apareció en 'The Big Bang Theory' fue en un episodio de la segunda temporada, donde Penny (Kaley Cuoco) le regalaba al personaje de Sheldon una servilleta firmada por Nimoy, y el personaje afirme ser "el hombre más feliz sobre la faz de la Tierra".