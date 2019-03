Leona Lewis quiere cantar en Glee

Anne Hathaway ya pidió su deseo y se cumplió. Y Leona Lewis espera que le ocurra lo mismo. La cantante inglesa ha declarado que quiere participar en un capítulo de la serie de Fox, Glee. La comedia musical triunfadora de los últimos Globos de Oro es la serie de moda entre los famosos. Por el instituto de Glee ya han pasado estrellas como Britney Spears y Gwyneth Paltrow.



Según afirma Mark Malkin, Leona Lewis tiene tantas ganas de participar en la serie que incluso ha imaginado cuál podría ser su papel. "Me encantaría ser una rebelde, una verdadera motorista vestida con un traje de cuero y cubierta de tatuajes", asegura el columnista.



La cantante se hizo conocida entre el público por su participación en el concurso de la televisión británica 'The X Factor', que ganó. Matthew Morrison, protagonista de Glee, ya es un conocido para ella. Los dos artistas cantaron en un concierto de la joven el tema 'Somewhere Over the Rainbow'.



Este ofrecimiento no resulta extraño. Actrices como Hathaway o Jennifer Hudson han ofrecido sus voces a la serie. Otras, como Gwyneth Paltrow, repiten papel en Glee.