Lena Heady, sobre la sexta temporada de 'Juego de Tronos': "Esperar merece la pena"

La actriz de 'Juego de Tronos' Lena Heady, que da vida en la ficción de HBO a Cersei Lannister, la ambiciosa esposa del rey Robert Baratheon, ha sido de las pocas personas que ha tenido el privilegio de ver en exclusiva los nuevos capítulos de la sexta temporada.

Sin poder ocultar la emoción, la actriz publicaba en su Twitter personal que "la espera merece la pena". A continuación, ante las insistentes preguntas de sus seguidores, ha vuelto a publicar que no puede adelantar nada ni revelar ningún secreto.

Here's the thing you guys .... I just saw some of S6 .. And ... OMFG ... It's beyond worth the agonizing wait.. TRUST 😍😍