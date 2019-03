Leighton Meester deja el cotilleo: no continuará en 'Gossip Girl'

"Somos como una familia, pero es bueno seguir adelante y hacer algo diferente". Así ha confirmado la actriz Leighton Meester que no continuará en la serie 'Gossip Girl' en la próxima temporada.



La serie de la cadena The CW fue renovada por una última temporada, poniendo fina así a 6 años en antena. Meester no estará en esta despedida final, según las palabras que recoge el portal EOnline.



"Interpretar durante 6 años el mismo personaje es genial, pero también los es hacer otras cosas o simplemente pasar tiempo con tu familia", ha confesado la actriz.



'Gossip Girl' contará con una última temporada de 13 capítulos, con la que The CW se despedirá de su serie de más éxito.