Leighton Meester confiesa que no quiere volver a 'Gossip Girl' y que el ambiente no era saludable

'Gossip Girl' es una de esas series que nunca pasa de moda. Desde que se estrenara en 2007, la ficción sigue siendo a día de hoy una de las series más recordadas de todos los tiempos.

Durante sus seis años de emisión, la ficción nos mostró las historia de Serena (Blake Lively), Chuck (Ed Westwick), Dan (Penn Badgley) y Nate (Chace Crawford) y, por supuesto, Blair. La actriz, Leighton Meester, se ha sincerado para la revista PorterEdit sobre lo duro que fue para ella afrontar esos años, ya que, a pesar de que fue emocionante el ambiente de trabajo no era muy saludable: "Llegaba a las cinco de la mañana y me iba a las ocho de la noche. Muchos días ni veía el sol".

Leighton ha reconocido que no estaba preparada para la fama mundial que le vino de repente: "Yo era joven cuando empecé 'Gossip Girl'. De repente había mucha gente a mi alrededor, me analizaban. Si tú no tienes la perspectiva adecuada, puedes confundir si la gente quiere ser amable o simplemente te están juzgando por tu comportamiento típico de un chico de 20 o 21 años, cometiendo errores en público. No es que ese momento me persiga, pero es interesante analizarlo ahora que soy adulta y pensar que quizá no era el ambiente más saludable".

Gossip Girl | The CW

La intérprete ha explicado que a pesar de todo encontró la compañía acertada: "Tenía que pensar rápidamente y no tenía una mente totalmente madura como para diferenciar lo que era ficción y lo que no, en quién podía confiar y en quién no. Aún así, tuve mucha suerte y encontré a personas muy buenas".

A pesar de haber sido demasiado pequeña para todo aquello, Meester ha confesado que siempre tendrá muy buen recuerdo de la ficción: "No lo cambiaría por nada. Es como una especie de cápsula del tiempo. Muchas de las preguntas que me hacen son: '¿Lo echas de menos?; ¿Te gustaba la ropa que llevabas?' Y lo entiendo, pero lo digo desde el cariño, es como decir: 'El instituto fue un momento increíble para ti, ¿te gustaría volver? No, no quiero volver. ¡Era una niña!".

Actualmente, la actriz está inmersa en 'Padres solteros', su nuevo proyecto muy alejado de su personaje en 'Gossip Girl'.