'Legends of Tomorrow' llega espectacular a The CW

The CW se ha propuesto expandir su universo de superhéroes con una nueva apuesta: 'Legends of Tomorrow'. El portal Entertainment Weekly ha lanzado una foto con motivo de su inminente aparición en la Comic-Con de San Diego (que se celebra del 8 al 12 de julio) en la que se muestra quiénes serán los protagonistas, al menos en principio.



La fotografía muestra a Atom (Brandon Routh) y Firestorm (Victor Garber) sobrevolando la escena, y a Capitán Frío (Wenworth Miller), que aparece lanzando uno de sus rayos congeladores. Flash también aparece en la imagen, aunque de momento no será uno de los protagonistas.



'Legends of Tomorrow' agrupará a un conjunto de superhéroes, reclutados por Rip Hunter, para luchar contra la amenaza del villano Vandal Savage. Los protagonistas viajarán en el tiempo aunque se preguntarán constantemente "si en lugar de arreglar el futuro van a desmontarlo", afirmaba el showrunner de la serie Phil Klemmer. Además, alguno de los miembros del grupo tendrá la tentación de usar los viajes en el tiempo en su propio beneficio.



"La idea de viajar en el tiempo es atractiva en sí misma y la trama principal gira en torno a detener a Vandal Savage, pero los fans también verán un montón de subtramas que afectarán a la historia principal", adelantaba Klemmer.



Muy pronto, Antena 3 estrenará en exclusiva la serie 'The Flash', 'spin off' de la ficción 'Arrow', que ha sido todo un éxito de audiencia en EEUU.