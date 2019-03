Lea Michele ('Glee') protagonizó el momento más emotivo de los Teen Choice

No hubo muchas sorpresas en esta edición de los Teen Choice Awards 2013, celebrada en Los Ángeles este domingo: la serie juvenil 'Pretty Little Liars' se alzó como la gran triunfadora de la noche, llevándose siete galardones. Entre ellos, destaca el de mejor serie drámatica, que ya se ha llevado en dos ediciones de los Teen Choice (2010 y 2011).



La serie 'Crónicas Vampíricas' obtuvo tres premios, logrando el de mejor serie fantástica o de ciencia ficción. De este mnodo, la serie de vampiros se impone a otras grandes producciones como 'Arrow', 'Érase una vez' o 'Sobrenatural'.



En la categoría de mejor serie de animación, 'Los Simpson' no tuvieron rival y se alzaron como ganador del Teen Choice 2013. La serie de Antena 3 añade un premio a la larga lista de galardones que ya tiene.



Jim Parsons obtuvo el premio al mejor actor de serie de comedia por la sitcom 'The Big Bang Theory'. El actor, que también está nominado al Emmy 2013 en esta misma categoría, no faltó a la gala y recogió su premio en persona.



En cuanto a la mejor comedia, los jóvenes dieron el premio a la serie 'Glee', que pudo con dos pesos pesados de las risas como 'The Big Bang Theory' y 'Modern Family'.



El momento más emotivo de la gala fue cuando recibio el premio Lea Michele como mejor actric de serie de comedia por 'Glee'. En su discurso no se quiso olvidar del recientemente fallecido Cory Monteith.



"Quiero dedicar este premio a Cory. Fue muy especial para mí y también para el mundo y tuvimos mucha suerte de ser testigos de su increíble talento, de su bonita sonrisa y su hermoso, hermoso corazón. Así que si alguien lo conoció personalmente, o simplemente como Finn Hudson, Cory alcanzó y pasó a formar parte de todos nuestros corazones, y ahí es donde se quedará para siempre. Así que gracias chicos", dijo una emocionada Lea Michele. Puedes verlo en el vídeo.



TEEN CHOICE AWARDS 2013

Choice Serie Dramática

'Pretty Little Liars' (ganador)

'Gossip Girl'

'Nashville'

'Revenge'

'Switched at Birth'



Choice Serie Fantástica o de Ciencia Ficción

'The Vampire Diaries' (ganador)

'Arrow'

'Bella y Bestia'

'Érase una vez'

'Sobrenatural'



Choice Serie de Acción

'NCIS: Los Ángeles' (ganador)

'Chicago Fire'

'Elementary'

'Hawaii Five-0'

'Nikita'



Choice Serie de Comedia

'Glee' (ganador)

'The Big Bang Theory'

'Modern Family'

'New Girl'

'Suburgatory'



Choice Serie de Animación

'Los Simpson' (ganador)

'Adventure Time'

'Bob's Burgers'

'Family Guy'

'Gravity Falls'



Choice Reality Show

'Keeping Up with the Kardashians' (ganador)

'Dance Moms'

'Here Comes Honey Boo Boo'

'Married to Jonas'

'Tia & Tamera'



Choice Serie Revelación

'The Fosters' (ganador)

'Arrow'

'Baby Daddy'

'The Carrie Diaries'

'The Mindy Project'



Choice Actor de Drama

Ian Harding - 'Pretty Little Liars' (ganador)

Penn Badgley - 'Gossip Girl'

Lucas Grabeel - 'Switched at Birth'

Nick Wechsler - 'Revenge'J

osh Bowman - 'Revenge'



Choice Actriz de Drama

Troian Bellisario - 'Pretty Little Liars' (ganadora)

Blake Lively - 'Gossip Girl'

Vanessa Marano - 'Switched at Birth'

Hayden Panettiere - 'Nashville'

Emily VanCamp - 'Revenge'



Choice Actor de Fantasía o Ciencia Ficción

Ian Somerhalder - 'The Vampire Diaries' (ganador)

Jensen Ackles - 'Sobrenatural'

Stephen Amell - 'Arrow'J

ared Padalecki - 'Sobrenatural'

Paul Wesley - 'The Vampire Diaries'



Choice Actriz de Fantasía o Ciencia Ficción

Nina Dobrev - 'The Vampire Diaries' (ganadora)

Katie Cassidy - 'Arrow'

Ginnifer Goodwin - 'Érase una vez'

Kat Graham - 'The Vampire Diaries'

Kristin Kreuk - 'Bella y Bestia'



Choice Actor de Acción

LL Cool J - 'NCIS: Los Ángeles' (ganador)

Scott Caan - 'Hawaii Five-0'

Johnny Lee Miller - 'Elementary'

Jesse Spencer - 'Chicago Fire'

Shane West - 'Nikita'



Choice Actriz de Acción

Lucy Liu - 'Elementary' (ganadora)

Lyndsy Fonseca - 'Nikita'

Grace Park - 'Hawaii Five-0'

Maggie Q - 'Nikita'

Monica Raymund - 'Chicago Fire'



Choice Actor de Comedia

Jim Parsons - 'The Big Bang Theory' (ganador)

Chris Colfer - 'Glee'

Jake Johnson - 'New Girl'

Ashton Kutcher - 'Dos hombres y medio'

Eric Stonestreet - 'Modern Family'



Choice Actriz de Comedia

Lea Michele - 'Glee' (ganadora)

Kaley Cuoco - 'The Big Bang Theory'

Zooey Deschanel - 'New Girl'

Mindy Kaling - 'The Mindy Project'

Bridgit Mendler - 'Good Luck Charlie'