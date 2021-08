"No se lava el pelo": Joe Keery ('Stranger Things') se une a la tendencia sobre la higiene personal de Hollywood

Joe Keery es una de las grandes estrellas de 'Stranger Things', siendo Steve en la serie de los hermanos Duffer. Además el joven actor ya empieza a hacerse un hueco en las grandes producciones cinematográficas de Hollywood y ha participado en el último éxito de Ryan Reynolds, 'Free Guy'.

Joe vive un momento dulce en su carrera codeándose con las grandes estrellas del mundo del cine y puede ser que también haya adoptado alguna nueva costumbre algo extraña. Y es que el actor se ha unido a esta nueva tendencia que se ha impuesto en Hollywood durante las últimas semanas sobre el tema de la ducha diaria.

Sin embargo Joe ha ido un paso más allá y aunque no han confirmado que se duche todos los días si han afirmado que el intérprete no se lava el pelo. En una entrevista en GQ Magazine, el periodista Brennan Kilbane escribe: "No se lava el pelo y rara vez se lo toca".

A esto añade: "Excepto en momentos de contemplación cuando sus dedos tocan la parte frontal de su cabello y se peina hacia atrás el pelo haciendo que se mantenga una consistencia en su cabello. No se corta el pelo. Por lo menos no se lo corta como la mayoría."

Joe Keery en 'Free Guy'

A parte de estar preparando la llegada de la temporada 4 de 'Stranger Things', Joe Keery ha participado en la nueva película de Ryan Reynolds 'Free Guy'. En este nuevo proyecto Joe interpretaba a Keys, el policía del mundo virtual en el que vive Guy, Ryan Reynolds.

Joe ha querido hablar sobre lo que esperaba de su personaje en una entrevista: "Cuando conocemos a Keys, es un poco introvertido y tremendamente leal. Pero a lo largo de la historia se vuelve más empoderado; su arco dramático refleja el de Guy: cada personaje pone de su parte para recuperar el control de sus vidas. Siempre me he sentido identificado con ese mensaje".

Seguro que te interea:

Adiós Steve: El traumático cambió de look de Joe Keery ('Stranger Things') que nada tiene que ver con su personaje