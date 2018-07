Laurie Holden confiesa que su muerte en 'The Walking Dead' fue una decisión de última hora

Andrea era uno de esos personajes "originales" que aparecieron en la serie desde la primera temporada, hasta que una repentina decisión cambió su destino en la serie.

Laurie Holden, la actriz que daba vida a Andrea, ha hablado con honestidad con un representante de FanFest sobre la muerte de su personaje, que supuso su salida de la serie.

"Tenía un contrato de 8 años, se suponía que yo iba a estar ahí hasta el final. Se suponía que iba a terminar con Rick. Se suponía que iba a salvar Woodbury a caballo, y ya estaba comprando una casa en Atlanta. Recibí la llamada a las 10 de la noche de antes, mientras estaba grabando, del productor que ya no forma parte de 'The Walking Dead', diciendo que no podían escribir en episodio y que iban a matar a mi personaje. Así que cuando recibimos el guióm, todo el mundo en el plató estaba llorando. Sentí que me habían disparado. Nada de eso tendría que haver pasado como pasó", ha declarado Holden.

En los cómics, su personaje sigue vivo

La decisión de matar al personaje se tomó bajo la producción de Glen Mazzara, un showrunner que ha recibido todo tipo de críticas por sus polémicas decisiones sobre los personajes.

¿Se repetirá la historia?

Los seguidores de 'The Walking Dead' están deseando que empiece la séptima entrega para saber quién ha sido la víctima de Negan. En los cómics, el misterio ya está resuelto y sabemos que quien muere es Glenn. ¿Seguirá la serie la trama de los cómics o preferirán matar a otro personaje?