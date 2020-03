La actriz de 'Orange is the New Black' y 'Aquellos maravillosos 70' Laura Prepon ha publicado un libro sobre maternidad y asegura que es la primera vez que se muestra así de sincera.

Prepon, casada con el también actor Ben Foster, reconoce que pensó que "para tener una conversación sobre maternidad tienes que compartir tus verdades".

Y así reunió la valentía para compartir su dura historia sobre su segundo embarazo en 2018, que ha recogido People.

"Nuestro especialista neonatal nos dijo que el cerebro no estaba creciendo y sus huesos tampoco. Nos dijeron que el embarazo no podría seguir adelante a largo plazo y que mi cuerpo estaba en peligro de seguir con ello. Ben me sostuvo mientras lloraba. Tuvimos que interrumpir el embarazo", relata. Les dijeron que el bebé sufría un síndrome llamado higroma quístico.

"Llegar al segundo trimestre y que te den estas noticias horribles, me sentí como un fracaso. Sentí que mi cuerpo había fracasado y me había fallado en tener otro bebé. Todo el ciclo de qué hay de malo en mi cuerpo volvió".

Después de su primera hija, Ella, la pareja había decidido darle un hermanito.

"Llegué a un punto en el que no sabía si sería capaz de quedarme embarazada otra vez porque el proceso de curarme fue muy largo. Pero mi marido sabía que conseguiríamos darle un hermano sano a Ella".

Ahora, hace apenas un mes Prepon y Foster dieron la bienvenida a su segundo hijo.

