Las series de televisión rinden homenaje a 'Star Wars'

'Star Wars' forma parte de la cultura pop. Tanto que cuenta con un día mundial: se celebra hoy por eso de "que la fuerza te acompañe" en inglés se dice "may the force be with you", muy similar a decir el 4 de mayo en la lengua de Shakespeare (May 4th).

Las referencias en la ficción televisiva a la saga cinematográfica creada por George Lucas son innumerables. Una de las series que más tiene es 'Los Simpson'. Desde una cabecera con la familia Simpson congelada en carbonita a un cameo de Luke Skywalker como maestro jedi de Homer.

También Carl y Lenny se enfrentaron con sus espadas láser en la central nuclear y en un capítulo de 'Los Simpson' tuvo lugar en Springfield el duelo que todos queríamos ver: 'Battlestar Galactica' vs. 'Star Wars'.

Si has visto 'Friends', seguro que recuerdas el capítulo en el que Rachel (Jennifer Aniston) cumple la fantasía sexual de Ross (David Schwimmer) y se disfraza de la princesa Leia en 'El Retorno del Jedi'.

La princesa Leia en 'Friends' | Agencias

Tina Fey también ha rendido homenaje al personaje de 'Star Wars' interpretado por Carrie Fisher en la comedia '30 Rock', donde sale vestida de Leia en la primera película de la saga.

'The Big Bang Theory' no podía faltar en esta lista. En un episodio, Raj cocina con un delantal de 'Star Wars' y Amy y Bernadette preparan una tarta de cumpleaños con forma de Estrella de la Muerte.

El profesor Proton aparece ante Sheldon como si fuera el maestro Obi-Wan. Y tampoco podemos olvidar que cuando Sheldon se siente triste, se pone su música favorita: la marcha imperial que acompaña a Darth Vader.

'Stranger Things' y 'The Walking Dead' también se han rendido ante la estética de 'Star Wars' con algunos de sus carteles promocionales.

En 'Juego de Tronos' sería difícil ver un homenaje a las películas protagonizadas por Mark Hammil, Carrie Fisher y Harrison Ford. Pero un fan de ambas sagas ha imaginado cómo serían las batallas de 'Juego de Tronos' con sables jedi de 'Star Wars'.

Aunque suene raro, en la serie 'Scream Queens' también podemos ver un homenaje a 'Star Wars'. El personaje de Billie Lourd, una de las actrices protagonistas de la ficción creada por Ryan Murphy, aparece siempre con orejeras porque así Lourd rinde homenaje a la princesa Leia en 'Star Wars', el papel por el que su madre, Carrie Fisher, se hizo mundialmente famosa.