Los zombies tienen vida para rato. Tras el final de la quinta temporada de 'The Walking Dead' este domingo en AMC, la cadena ha emitido el primer avance del 'spin off' de la ficción, que tendrá por título el "muy original" 'Fear The Walking Dead'.



La serie de mayor audiencia del cable en EEUU contará con Robert Kirkman para su 'spin off'. Él fue el encargado de adelantar el nombre de la nueva serie en su cuenta de Twitter.

IT'S OFFICIAL! The walking dead companion show on AMC is called FEAR THE WALKING DEAD! Expect more news very soon! #FearTheWalkingDead — Robert Kirkman (@RobertKirkman) marzo 27, 2015

AMC ya anunció que 'Fear the Walking Dead' tiene dos temporadas y que la primera, que tendrá seis episodios, se emitirá en verano de 2015. El primer adelanto de la ficción se estrenará nada más acabar el episodio de The Walking Dead.



El primer tráiler se se pudo ver anoche, antes del programa 'Talking Dead', donde se habla de los episodios de la serie. 'Fear the Walking Dead' está protagonizado por Kim Dickens y Cliff Curtis que son Miranda y Sean, dos trabajadores un colegio de Los Ángeles que luchan por sobrevivir a la catástrofe zombie.



El escritor y productor de la serie, Robert Kirkman, explicó sobre este nuevo proyecto: "El intento de la nueva serie es expandir este mundo y mostrar otro rincón de Estados Unidos y qué está ocurriendo allí". Junto a los personajes de Dickens y Curtis estarán los hijos de Miranda, interpretados por Frank Dillane y Alycia Debnam Carey.



Tras el final de temporada, el equipo de 'The Walking Dead' ya ha empezado a trabajar en los primeros ocho episodios de la sexta temporada de la apocalíptica ficción zombie y serán "como una montaña rusa y muy emocionantes", según la productora de la serie.