La novela de Stephen King 'Castle Rock' se convierte en serie de la mano de JJ Abrams

JJ Abrams es el responsable de que la novela de Stephen King, 'Castle Rock', se convierta en serie de televisión. La plataforma Hulu ya cuenta con un primer avance que ha compartido con sus seguidores el propio escritor. Con una advertencia: "Tened miedo".

JJAbrams and I want to invite you to take a trip to Castle Rock. Soon. Be afraid.https://t.co/n1MJWSpv8Z