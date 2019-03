TR Knight reaparece en 'Ley y orden: UVA'

TR Knight consiguió su mayor éxito interpretando a George O'Malley en 'Anatomía de Grey'desde 2005 a 2009 con una nominación a los Emmy en 2007 incluida.



Hace dos años decidió dejar la televisión para centrarse en nuevos proyectos en el teatro, incuyendo su papel en Broadway con 'A life in the Theatre'.



Sin embargo, el actor regresa ahora para realizar un cameo en 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales', para la próxima temporada. Encarnará el papel de un sospechoso de violación, según TVLine.



El espisodio está en proceso de producción y aún no sabemos cuándo se grabará.



Knight no es la primera vez que aparece en 'Ley y orden', en 2000 intervino en un espisodio de la tercera temporada de 'Ley y orden: acción criminal', como podemos ver en el vídeo de abajo. ¡Quién te ha visto y quién te ve, Knight!