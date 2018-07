¡Por fin! Tras meses y meses de rumores, HBO ha emitido el capítulo de 'Juego de Tronos' en el que se desvela el futuro de Jon Snow. En "Home", los seguidores de la serie basada en las novelas de George RR Martin han asistido a la resurrección de Snow, un acontecimiento que los ha dejado sin palabras al tiempo que ha provocado la indignación de muchos de ellos.



No son pocos los seguidores de la serie de HBO que, después de la insistencia Kit Harington en todas las entrevistas que concedía, se convencieron de que no volvería a la serie y dieron al bastardo por perdido.



En una entrevista con Entertainment Weekly, Harington se ha disculpado ante ellos: "¡Lo siento! Me gustaría pedir perdón por mentir a todo el mundo. Me alegro de que a la gente le molestara mi muerte. Mi mayor temor era que a la gente no le importara o que solo pensara 'Muy bien, Jon Snow está muerto'. Sin embargo, parece que la gente está tan impactada como tras la Boda Roja. Eso significa que la serie o yo lo estamos haciendo bien".



El actor también ha revelado las estrategias de HBO para ocultar su identidaden los rodajes: "A nadie se le permitía decir 'Jon Snow' en el set. Todo el mundo tenía que referirse a mí como 'LC'".



La actriz Carice van Houten , que interpreta a Melissandre en 'Juego de Tronos', se ganó a los espectadores al publicar este tuit tras la emisión del capítulo en EEUU.

Happy now? 😜 — Carice van Houten (@caricevhouten) 2 de mayo de 2016