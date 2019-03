Kit Harington protagoniza el falso documental de HBO '7 Days in Hell'

La cadena HBO tiene un nuevo proyecto, con el actor Kit Harington como protagonista. El intérprete, conocido por su papel de Jon Snow en 'Juego de Tronos', se pasa a la comedia en un falso documental titulado '7 Days in Hell', junto a Andy Samberg ('Saturday night live').



'7 Days in Hell' está dirigida por Jake Szymanski, con una presentación como falso documental, sobre el partido de tenis más largo de la historia. La ficción se estrenará el próximo 11 de julio.



Kit Harington interpretará a Charles Poole, un tenista inglés que tiene la presión de ganar el Wimbledon por los malos resultados de sus compatriotas en la competición, y que deberá hacerlo ante Aaron Williams (Andy Samberg).



En el tráiler de la nueva ficción de HBO, en esta parodia no faltan cameos de estrellas del deporte como Serena Williams, John McEnroe y Chris Evert, además de actrices conocidas como Lena Dunham y June Squibb.