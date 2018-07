Kit Harington habla del futuro de Jon Snow en 'Juego de Tronos'

¡CUIDADO! Contiene spoilers sobre la serie



Se ha pronunciado medio Poniente sobre su (no)muerte. Su padre Ned Stark, su hermana Arya, la madre de los dragones, Melisandre... Era el turno de que hablara él. Kit Harington se ha sincerado sobre el futuro de Jon Snow en la sexta temporada de 'Juego de Tronos'.



"Simplemente he dado un golpe en el suelo y me he metido bajo tierra. He intentado no hablar absolutamente nada con la prensa", explica el actor para justificar las razones por las que hasta ahora no ha dicho nada sobre su personaje en la serie de HBO.



Todos sus movimientos han sido controlados tras el desgarrador final de la quinta temporada. Desde cómo llevaba el pelo en Wimbledon hasta persecuciones en los aeropuertos. "Esperaba que hubiese reacciones con gritos de '¿por qué?' y 'oh, Dios, no, no' en lugar de 'gracias a Dios', y las reacciones hasta ahora han sido en esta línea por lo que sé", comenta.



Sobre el destino de su personaje, es tajante: "La gente no quería que muriese, pero él está muerto. Así que es mejor acostumbrarse a ello". Precisamente fue Jon Snow el elegido por la cadena para protagonizar el cartel oficial de esta nueva entrega, que se estrena el 24 de abril. Entonces... ¿volverá de alguna manera a esta nueva temporada? Parece ser que no... mucho: "No rodado 'Juego de Tronos' por un tiempo. He tenido mucho tiempo libre en el último año, me lo he tomado como un descanso. Cuando supe que podría hacer 'Doctor Faustus' tuve unos cuantos meses para prepararlo, y algo como esto lleva bastante trabajo incluso antes de entrar a la sala de ensaños", afirma el actor.