Kit Harington desvela que ha estado al borde de la muerte

Queda solo una temporada para descubrir cómo va a terminar finalmente 'Juego de Tronos', una serie en la que ser protagonista no era sinónimo de acabar con vida. Ahora, a unos meses del estreno de su octava temporada todos los seguidores de la ficción están expectantes por saber quiénes son los grandes afortunados que sobrevivirán.

Jon Snow, interpretado por Kit Harington, es uno de personajes más importantes de la serie y a lo largo de todo este tiempo muchas veces ha estado al borde de la muerte. Una experiencia que el actor había vivido ya en primera persona cuando solo era un niño.

Así lo ha revelado él mismo al medio 'Metro' donde ha relatado el momento en el que estuvo a punto de morir: "Una vez casi me ahogo en la piscina. Fue cuando tenía cuatro años. Estuve a unos segundos de la muerte, parece ser".

Pero, esta no ha sido la única vez que ha vivido algo similar. Durante el rodaje de la película 'Doble identidad: Jaque al MI5' en el año 2015 Kit también sufrió un episodio un tanto complicado: "No se suponía que me tuviesen que golpear contra la pared. Fue un error. Funcionó de maravilla en la película, pero me dolió una barbaridad. Si lo pones a cámara lenta, puedes verme perder la consciencia por un segundo", explica.

Aunque ahora la pregunta que todos nos hacemos es ¿Morirá o sobrevivirá Jon Snow en 'Juego de Tronos'…?