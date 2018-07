Kit Harington desvela su futuro en 'Juego de Tronos'

HBO estrena el próximo 24 de abril la sexta temporada de 'Juego de Tronos'. Es día, tras muchos meses de espera, los seguidores de la serie conocerán cuál es el futuro de Jon Snow.



Mientras tanto, los periodistas intentan conseguir la "exclusiva" con algún despiste de los actores de la serie basada en los libros de George RR Martin.



Kit Harington se encuentra de promoción con su obra de teatro, 'Doctor Faustus', en el West End londinense. Y las preguntas sobre el futuro de su personaje en la sexta temporada son inevitables.



"No estaré en la serie más. Definitivamente, no formo parte de la nueva temporada", explicaba el actor al portal Time Out. Al ser preguntado por su participación en los últimos rodajes añadió: "Grabé unas escenas de mi personaje estando muerto". "Es una de mis mejores interpretaciones", bromeó Harington.