Kit Harington advierte a los fans sobre el final de 'Juego de Tronos': "No os va a gustar"

Los fans de 'Juego de Tronos' están ansiosos por que llegue la octava y última temporada de la ficción para conocer quién, finalmente, será el que se haga con el Trono de Hierro. Muchas son las teorías que están en juego sobre el final de la serie. Algunos de los protagonistas, como el actor que interpreta a Ser Loras Tyrell (Finn Jones), se han aventurado a afirmar que no habrá un claro ganador. Otros, como Kit Harington (Jon Snow), han revelado el mayor spoiler de la serie, con el que los fans ya pueden ir haciéndose una idea de cómo va a acabar la la ficción.

Durante la promoción de 'La muerte y la vida de John F. Donovan' en el Festival de Cine de Toronto, el actor ha revelado que el final no va a ser plato de buen gusto para todos los espectadores: "No todos van a ser felices con el final. No se puede complacer a todo el mundo". En estas declaraciones, recogidas por la MTV, el intérprete ha confesado que terminar una ficción no es nada fácil: "Es muy difícil finalizar una serie que lleva ocho o nueve años en funcionamiento".

Después de escuchar sus palabras, los fans podrían comenzar a ponerse nerviosos, ya que recientemente, otro de los protagonistas de la serie, Jaime Lannister (Nicolaj Coster-Waldau), ha confesado que "los Lannister llegarían hasta el final". ¿Querrá esto decir que finalmente sean los Lannister los que ganen, dejando con la miel en los labios a los Stark?

Todavía tendremos que esperar un poco más para descubrirlo, por lo menos hasta que se aclare el inicio del estreno de la octava temporada, que está previsto para principios del año que viene. Mientras, sigamos conjeturando....