Un protagonista de 'Juego de Tronos' tiene la teoría definitiva sobre el final de la serie, y no te va a gustar nada

Cada vez falta menos para el ansiado final de 'Juego de Tronos'. Muchas teorías se encierran entorno a lo que se puede esperar sobre la octava temporada. La pregunta que más fans se hacen es qué familia será la que finalmente alcance el Trono de Hierro.

Ahora, uno de los personajes de la serie, Ser Loras Tyrell (Finn Jones), revela cómo podría terminar la serie medieval. Durante una una entrevista para People, junto a su compañera de 'Iron Fist', Jessica Henwick, el actor ha confesado las dos posibles teorías de cómo podría acabar la ficción.

'Juego de Tronos' | HBO

Jones está de acuerdo con todos los que dicen que el final será "épico": "Básicamente no creo que no va a haber un trono nunca más. No creo que el poder se vaya a centralizar. Creo que se devolverá individualmente a cada uno de los reinos, de una forma democrática". La otra teoría es mucho más catastrófica, el intérprete ha visualizado un final sin piedad. : "Creo que lo que podría pasar es que todo el mundo muera".

Puede que la última teoría sea la más realista, y más teniendo en cuenta lo sangrientas que han sido todas las temporadas. ¿Acabará 'Juego de Tronos' con un final terriblemente devastador?

Tendremos que esperar hasta verano de 2019 para descubrir cómo será el esperado final de la ficción.