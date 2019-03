Kiefer Sutherland vuelve a la televisión tras '24' con 'Touch'

El actor Kiefer Sutherland, protagonista durante ocho temporadas de la popular serie '24', volverá a la acción televisiva en 'Touch', un proyecto del creador de 'Heroes', Tim Kring, según informa The Hollywood Reporter.



La nueva serie tratará sobre los poderes para predecir el futuro del hijo autista del personaje que interpretará Sutherland y comenzará a producirse entre los meses de mayo y junio.



Además de protagonizar 'Touch', el actor producirá la serie junto con la compañía Chernin Entertainment para la cadena Fox, la misma que emitió la serie '24' entre 2001 y 2010 en la que Sutherland encarnaba a un agente especial estadounidense experto en las operaciones antiterroristas.



Actualmente Sutherland se encuentra preparando una nueva versión de la obra de teatro 'That Championship Season' de Jason Miller. Aunque no ha parado desde que '24' terminara. La webserie 'The Confession', que protagoniza junto a John Hurt, se podrá ver el próximo mes de marzo.



El episodio piloto de 'Touch' fue la primera historia escrita por Kring después de 'Heroes' y podría ser dirigido por Charles McDougall, quien realizó los pilotos de series como 'Desperate Housewives', 'The Good Wife' o 'The Chicago Code'.