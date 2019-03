Kevin Spacey se declara inocente de los abusos sexuales y queda en libertad con medidas cautelares

La batalla judicial contra el actor estadounidense, Kevin Spacey, acusado de agredir sexualmente en 2016 a un chico de 18 años en un bar de Nantucket (Massachusetts) e investigado en una decena de casos más ha arrancado el pasado 7 de enero en un tribunal de esa localidad del nordeste de EE.UU.

El juez Thomas Barrett, al frente de la corte encargada del proceso, dictaminó que Spacey debe mantenerse "alejado" del joven al que supuestamente agredió y fijó para el próximo 4 de marzo la siguiente audiencia en este caso, el primero de esta índole relacionado con el actor en llegar a la Justicia.

Barrett decidió finalmente que Spacey no tendrá que comparecer en la audiencia de principios de marzo, como han estado pidiendo sus abogados, pero advirtió al artista que sí debe estar disponible por teléfono en esa fecha.

Por otro lado, el magistrado aceptó una solicitud de los letrados de Spacey para preservar los datos del teléfono móvil de la presunta víctima durante los seis meses posteriores a la supuesta agresión sexual.

El abogado de Spacey, Alan Jackson, aseguró durante la comparecencia que espera que haya "datos probablemente exculpatorios" para el actor nacido en Nueva Jersey. Kevin se ha declarado "no culpable" del cargo de agresión sexual. De hecho, previo a la audiencia, sus abogados presentaron en diciembre unos documentos legales en la corte de ese condado en los que anunciaron que el actor no aceptaría la culpabilidad. En caso de ser declarado culpable, Spacey podría pasar hasta cinco años en prisión.

Tal como se esperaba, decenas de periodistas y medios de comunicación se acreditaron para seguir en directo el desarrollo de la primera audiencia sobre el caso y tratar de conseguir unas declaraciones del actor a la salida del juzgado, algo que no ocurrió.

El presunto caso de agresión sexual se remonta a julio de 2016, cuando uno de los camareros del Club Car, un bar de Nantucket, sufrió una supuesta agresión sexual por parte del famoso actor.

En su denuncia, el joven admitió que él mismo mintió sobre su edad, asegurando que tenía 23 años, y empezó a hablar con Spacey de manera amistosa. El camarero explicó a la policía local que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas -la edad mínima para beber alcohol en EE.UU. son 21 años-, le habló sobre el tamaño de su pene y le instó varias veces al joven a que fuera a su casa.

Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del camarero de 18 años y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos, según la acusación. El joven publicó una grabación de parte del presunto roce sexual en la red social Snapchat y envió a su novia un video, que luego fue verificado por las autoridades.

Esta no es la única acusación de agresión sexual contra Spacey, de 59 años, aunque sí ha sido la primera en llegar a la Justicia estadounidense. El primero en denunciar el presunto comportamiento de Spacey fue el actor Anthony Rapp en octubre de 2017, cuando acusó al famoso intérprete de haber abusado de él en el apartamento del actor en Nueva York cuando el joven tenía 14 años.

Esa denuncia llevó a Spacey a asegurar que no recordaba ese episodio, pero que si realmente tuvo lugar, le debía "la más sincera disculpa".

El actor también está siendo investigado en Los Ángeles y en el Reino Unido por una decena de casos más de agresión sexual. No obstante, las autoridades angelinas descartaron en septiembre acusar a Spacey por un incidente similar al relatado por Rapp que presuntamente ocurrió en octubre de 1992 en West Hollywood.

Harry Dreyfuss, hijo del también actor Richard Dreyfuss, también ha señalado a Spacey por haberle manoseado cuando tenía 18 años y delante de su padre, que no se percató de lo que ocurría. Ante esta lluvia de acusaciones, Spacey no se quedó callado y publicó en diciembre un vídeo en el que, interpretando el personaje de Frank Underwood, su personaje de la serie "House of Cards", defiende su inocencia.