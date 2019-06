Kevin Sorbo, el mítico Hércules de la televisión, reaparece incendiando las redes con sus opiniones políticas

'Hércules' fue una de las series más míticas de los 90, y dio paso también a otra ficción de culto, 'Xena: La princesa guerrera'.

Su protagonista Kevin Sorbo se convirtió en un ídolo adolescente, y ahora ha sido tendencia mundial por unos incendiarios tuits más de 20 años después.

El actor, implicado en actividades cristianas en Estados Unidos y simpatizante del presidente Donald Trump, asegura que se le ha puesto en "la lista negra" de Hollywood por sus creencias, y ha seguido dando sus fuertes opiniones que se han acabado haciendo virales por su controversia.

"Si las mujeres están tan molestas con las palabras sucias de Trump, ¿quién coño compró 80 millones de copias de 'Cincuenta sombras de Grey'?", decía el actor a propósito de la famosa controversia del presidente y la frase "grab them by the pussy".

Después continuó con comentarios sobre inmigración, las mujeres o el aborto.

"68 personas fueron asesinadas en tiroteos en masa en 2018. ¿Sabías que alrededor de 2000 fueron asesinadas por aliens ilegales? Ahí lo dejo. Construid el muro".

"Un partido que apoya el aborto por encima de la Vida, aliens ilegales por encima de sus ciudadanos, y refugiados por encima de sus veteranos va a darme lecciones a mí sobre moral. Va a ser que no".

Muchas celebridades han aparecido para contestar a Sorbo, además del gran número de fans que hacían bromas "cancelando" Hércules y pidiendo que la princesa Xena viniera a aclararle las cosas.

"Los supuestos tiroteos en masa son solo la punta del iceberg. Las armas asesinaron a 14.000 americanos en 2018", indicaba Stephen King. Por su parte el autor John Pavlovitz añadía "Busca en Google: Consentimiento. Después, borra tu cuenta".

