Kerry Washington ('Little Fires Everywhere') reacciona con lágrimas a su récord de cuatro nominaciones en los Emmy 2020

Las nominaciones de los Emmy 2020 han traído muchas alegrías, ausencias y también sorpresas. Entre lo más destacado están las cuatro nominaciones para la actriz y productora Kerry Washington.

Mejor Actriz Principal en Miniserie o Película para Televisión y Mejor miniserie por 'Little Fires Everywhere', Mejor Película de Televisión por 'American son' y Mejor Programa de Variedades por 'Live in Front of a Studio Audience'.

La actriz ha reaccionado ante este importante récord con gran sorpresa y gratitud.

"Ser reconocido de esta manera esta mañana es un gran honor, pero poder estar con mi compañera Pilar Savone y nuestra familia de la calle Simpson lo hace aún más significativo", declaraba la actriz.

"La experiencia que hemos vivido este año va más allá de nuestros mejores sueños", agradecía la actriz. En su mensaje ha recordado a sus compañeros de trabajo como la actriz Reese Whiterspoon, el guionista Normal Lear, el cómico Jimmy Kimmel y la productora Lauren Levy Neustadter, entre otros.

La actriz recordó con cariño a la fallecida Lynn Shelton, directora de 'Litlle Fires Everywhere'. "Las lágrimas llegaron esta mañana cuando me enteré de la nominación de Lynn Shelton para Little Fires Everywhere", escribió. "Estoy muy agradecida de que la Academia de Televisión haya elegido honrar a Lynn con esta merecida nominación. Sé que ella está celebrando en el más allá".

