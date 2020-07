Ausencias y favoritas en las nominaciones a los Emmy 2020, la edición que lo cambió todo

Más información La lista completa de los nominados a los Premios Emmy 2020

La crisis sanitaria del coronavirus pasará también a la historia en lo que a televisión se refiere por el aumento del consumo de la pequeña pantalla, muy presente durante estos meses de confinamiento. Tal ha sido la repercusión que en esta edición 72º de los Emmy se han ampliado las series nominadas en las categorías de drama y comedia (aumentó en un 15% las solicitudes de participación). La actriz Leslie Jones –que parecía emular a Eddie Murphy con sus gritos y aspavientos, aún más fuera de lugar cuando aplaudía a sus favoritas– anunció, acompañada por Josh Gash, Laverne Cox y Tatiana Maslany, las candidatas de este extraño 2020 en la que nuevas plataformas como Apple y Disney también han competido por hacerse un hueco.

La sombra de “Juego de tronos” ha sido alargada durante los últimos años (la ficción televisiva con más Emmy de la historia). En esta edición competirán por arrebatarle el trono a mejor serie de drama “Better Call Saul”, “The Crown”, “El cuento de la criada”, “Killing Eve”, “The Mandalorian”, “Ozark”, “Stranger Things” y “Succession”. Esta última serie de HBO parte como favorita, aunque “The Crown” (Netflix) podría hacerle sombra. La olvidada contra todo pronóstico ha sido “The Morning Show” (Apple TV).

Brian Cox y Jeremy Strong lucharán por un premio a mejor actor de drama por “Succession”, junto a Billy Porter ("Pose"), Jason Bateman ("Ozark") y Steve Carell (“The Morning Show”). No aparece “This is Us”, pero si competirá Sterling K. Brown. Al contrario, se olvidaron de Bob Odenkirk (“Better Call Saul”). En cuanto al reparto femenino, Jodie Comer y Sandra Oh se la juegan con "Killing Eve", junto a Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Olivia –“¡reina!”– Colman ("The Crown"), Laura Linney ("Ozark") y (sorpresa) Zendaya (“Euphoria”). Se quedan fuera otros pesos pesados como Nicole Kidman ("Big Little Lies), Elisabeth Moss ("El cuento de la criada", aunque la serie sí está nominada) o Viola Davis ("Cómo defender a un asesino”).

“Modern Family” (con lo que fue) se queda fuera en su despedida. “Insecure”, “El método Kominsky”, “The Marvelous Mrs Maisel”, “El show de Larry David”, “Dead to me”, “Schitts Creek” y “The Good Place” (ambas se despidieron este año), y (sorpresa) la vampiresca “Qué hacemos en las sombras” compiten a mejor comedia.

Parte como favorito Michael Douglas (“El método Kominsky”), aunque la despedida de Ted Danson ("The Good Place") podría darle puntos. Otros que optan a premio son Ramy Youssef ("Ramy"), Eugene Levy ("Schitt’s Creek"), Anthony Anderson (“black-ish”) y Don Cheadle (“Black Monday”). Extraña la ausencia de Larry David columna vertebral de su show que sí está nominado.

Aunque “Black-ish” no opte a premio, sí se cuelan en las listas, además de Anthony Anderson, su coprotagonista Tracee Ellis Ross. Rachel Brosnahan (‘The Marvelous Mrs. Maisel”) parte como favorita, aunque Christina Applegate y Linda Cardelini van de la mano con “Dead to me”, junto a Issa Rae (“Insecure") y Catherine O’Hara ("Schitt’s Creek”).

Por último, lo más reñido será el apartado miniseries, con auténticas joyitas como “Little Fires Everywhere”, “Mrs America”, “Creedme”, “Unorthodox” y “Watchmen”. Extraño resulta que hayan nominado al protagonista de “Normal People” (Paul Mescal) pero no así a la miniserie ni a su coprotagonista (Daisy Edgar-Jones). Junto al joven actor, competirá Jeremy Pope (“Hollywood”) y veteranos como Jeremy Irons (“Watchmen”), Hugh Jackman (“La estafa – Bad Education”) y Mark Ruffalo, interpretando (ojo, papelón) a los gemelos de “I Know this Much is True”.

Otras veteranas como Cate Blanchett (“Mrs America”), Regina King (“Watchmen”), Octavia Spencer (“Madam CJ Walker: Una mujer hecha a sí misma”) y Kerry Washington (“Little Fires Everywhere”) se las verán con la joven Shira Haas, enorme en “Unorthodox”. Reese Witherspoon no compite este año ni por “Little Fires Everywhere” ni por “The Morning Show” (doble decepción para la actriz).

La gala de entrega de los Emmy será el 20 de septiembre, presentada por Jimmy Kimmel, aunque sigue siendo un enigma cómo se llevará a cabo.