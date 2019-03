Keanu Reeves da el salto a la televisión con 'Rain'

Cada vez son más los actores cinematográficos que deciden probar suerte en la televisión como es el caso de Julia Roberts ('The Normal Heart'), Kevin Spacey ('House of Cards'), Kevin Bacon ('The following'), Jessica Lange ('American horror Story') o Clive Owen ('The Knick'). Keanu Reeves se suma a ellos con la producción de Slingshot Global Media, 'Rain'.



Esta nueva serie dramática se centrará en la figura de John Rain, interpretado por Reeves, un hombre mitad americano, mitad japonés que trabaja como asesino a sueldo y está especializado en hacer que la muerte de sus víctimas parezca motivado por causas naturales. La serie aún no tiene cadena que la emita según informa Deadline, pero será cuestión de tiempo que alguna se anime.



La serie, producida por el propio Reeves, así como por Chad Stahelski y David Leitch, todavía no cuenta con equipo de guionistas ni con cadena de emisión, aunque iría destinada posiblemente a algún canal de pago.