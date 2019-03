Kathy Bates se las verá con Jessica Lange en 'American Horror Story'

La nueva temporada de 'American Horror Story' se presenta como un duelo de grandes intérpretes: Jessica Lange se verá las caras con Kathy Bates en la tercera temporada de la serie creada por Ryan Murphy.



Aunque la actriz no ha firmado el contrato todavía, según informa TVLine las negociaciones están muy avanzadas y se espera que Bates y la ficción lleguen a un acuerdo muy pronto. Kathy Bates encarnará a la mejor amiga de Lange, que posteriormente pasará a ser su mayor enemiga.



Bates, ganadora de un Oscar por su papel en 'Misery', ha participado en otras series de televisión como 'A dos metros bajo tierra', 'The Office' o 'Dos hombres y medio'. Bates ha protagonizado recientemente 'Harry's Law', una comedia que fue cancelada tras dos temporadas en antena.



Aunque seguimos sin conocer los detalles de la tercera temporada de 'American Horror Story', Ryan Murphy, uno de los creadores de la ficción, ha adelantado que la nueva tanda de capítulos será más optimista que la anterior. Murphy reveló hace poco más de un mes que la tercera temporada "va a tener un estilo muy diferente". "Como persona ahora me siento más ligero y quiero abrazar algo un poco más divertido", añadió.



Bates no es la única actriz que se une al reparto de 'American Horror Story' en esta tercera temporada. Hace unas semanas supimos que Taissa Farmiga (que ya apareción en la primera entrega) también había fichado por la ficción. De momento Jessica Lange ('Big Fish'), Lily Rabe ('All Good Things'), Sarah Paulson ('Game Change') y Evan Peters ('Kick-Ass') son los intérpretes de la serie que han renovado por una tanda de capítulos más.