Kathryn Prescott ('Skins') ha sido atropellada por un camión y se encuentra hospitalizada en la UCI

La actriz Kathryn Prescott es especialmente conocida por sus papeles como Emily Fitch en 'Skins' y Carter Stevens en 'Finding Carter'. Y ahora todo el mundo de la televisión está pendiente de ella o, más concretamente, de su salud.

Su hermana gemela, también actriz, Megan Prescott, ha revelado en su cuenta de Instagram que la actriz está actualmente hospitalizada en la UCI, tras ser atropellada por un camión de cemento mientras cruzaba la calle. "Recibí la llamada telefónica más aterradora que jamás haya recibido en mi vida el martes por la noche. Mi hermana gemela Kathryn fue atropellada por un camión de cemento mientras cruzaba una calle en Nueva York el 7 de septiembre", son las palabras con las que Megan ha anunciado tal terrible suceso.

"Después de luchar a través de una cirugía compleja, algunas de las lesiones de Kathryn incluyen: pelvis rota en dos lugares, ambas piernas, el pie y la mano izquierda", detalla su hermana. "Tiene mucha suerte de estar viva. Ella evitó por poco la parálisis. Los médicos tienen la esperanza de que se recupere por completo, pero esto solo será posible con la atención adecuada en este momento", explica.

"Está sola en Nueva York sin familiares. Necesito ayuda para llegar a Nueva York para apoyar su recuperación", confiesa Megan, recordando que Kathryn es originaria de Reino Unido. "Tendré que ayudarla hasta que pueda empezar a caminar de nuevo. Necesito estar allí para ayudarla literalmente en todo, ya que ella podrá hacer increíblemente poco por sí misma. Ella estará en rehabilitación durante mucho tiempo y necesitará atención las 24 horas del día, incluso después de que salga del hospital", añade.

Megan y Kathryn Prescott en 'Skins' | Channel 4

Y explica por qué cuenta a sus seguidores todo esto: "Solicité a la Embajada de los Estados Unidos la exención de las restricciones actuales que prohíben la entrada a los Estados Unidos a cualquier ciudadano que no sea de los Estados Unidos, y hoy me lo negaron y estoy devastada".

"Estoy doblemente vacunada, ayer me hice una prueba de PCR y puedo volar en un abrir y cerrar de ojos. Tengo documentos del hospital que confirman el alcance de las lesiones de Kathryn y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para llegar a ella lo antes humanamente posible", asegura Megan, que pide ayuda: "Si alguien sabe de ALGUNA forma en que puedo apelar la decisión de la Embajada de los Estados Unidos de rechazar mi solicitud de exención de la prohibición de viajar, comuníquese con nosotros" e invita a que todo el mundo comparta su publicación.

"No sé qué hacer conmigo misma. Tengo que poder llegar a mi hermana para que cuidarla y ahora mismo no tengo forma de hacerlo. Sé que están pasando muchas cosas en el mundo en este momento, pero estoy desconsolada porque no puedo estar con mi hermana gemela en este horrible momento de su vida en el que me necesita desesperadamente; no quiero que pase por esto sola", se sincera la actriz, muy afectada por la situación.

"Por favor, si alguien puede ayudar de alguna manera, POR FAVOR dígamelo. Por favor, no envíe mensajes ni intente comunicarse con Kat en este momento. Si la necesita desesperadamente, comuníquese conmigo, con sus gerentes o con su agente. Ella necesita descansar en este momento", ruega también Megan, en una última y sentida petición.