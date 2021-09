Katherine Heigl aclara cómo se siente sobre su 'mala reputación': "¿Cuál es tu definición de difícil?"

La reputación en Hollywood es algo crucial y muy delicado, y la de Katherine Heigl se ha visto afectada a lo largo de los años después de algunos comentarios o momentos incómodos con la prensa y en el trabajo. A pesar de todo, sus fans tienen curiosidad por saber qué ha pasado con su carrera televisiva después de despedirse como Izzie en 'Anatomía de Grey'.

Es cierto que vuelve a aparecer como Tully Hart en la serie de Netflix 'El baile de las luciérnagas', pero parece ser que su reputación le persigue. Sin duda, su papel en el drama médico fue un hit para el público. Izzie Stevens era el punto focal de varias de las historias en la serie, y desde luego que hizo a mucha gente llorar y reír. Por lo tanto, fueron varios los que sienten nostalgia por su personaje ahora que empieza la temporada 18 de 'Anatomía de Grey'.

Después de abandonar su rol como 'Izzie', rumores sobre la reputación de Heigl comenzaron a surgir. Incluso se comentaba que no es fácil trabajar con ella, cosa que puede impedir que sea contratada por más directores de Hollywood y puede significar el fin de su carrera como actriz. En un momento, Heigl se negó a aceptar una nominación por su trabajo en la serie para un premio Emmy ya que según ella, 'Anatomía de Grey' había perdido calidad. Esto tuvo consecuencias negativas ya que decepcionó a su equipo de la serie, así como a sus fans.

¿Qué opina Katherine sobre todo esto?

En una entrevista con el Washington Post la actriz compartió que su actitud no importaba si sus películas acababan siendo rentables. Heigl admitió, "Puedes ser la persona mas terrible, difícil, y horrible del planeta, pero si les haces ganar dinero, te van a seguir contratando. Sabía que cualquier cosa que consideraran que había hecho tan horrible, lo pasarían por alto si les hacía ganar dinero – hasta que mis películas dejaron de ser tan rentables como antes".

La estrella también reconocía que dolía escuchar tantos comentarios negativos sobre ella. Parece que no comparte lo que piensa el público sobre su reputación. Katherine explica, "Habré dicho algunas cosas que no os han gustado, pero eso escaló a 'es una desagradecida', y eso a 'es una persona difícil', y eso a 'es poco profesional'. ¿Cuál es tu definición de difícil? Alguien con una opinión que no te gusta? Ya tengo 42 años y esa m***da me pone negra", asegura tajante.

