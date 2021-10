Kate Walsh asegura que su vuelta a 'Anatomía de Grey' como Addison Montgomery ha sido "completamente surrealista"

Kate Walsh ha hecho un regreso triunfal en el último episodio de 'Anatomía de Grey', y claramente ha merecido la pena la espera. Uno de los elementos clave de su temporada 18, era el regreso de la querida ginecóloga y obstetra, Addison Montgomery.

Como podéis observar en el vídeo de arriba, su nueva aparición en la serie, después de casi dos décadas, ha sido totalmente épica. Su gran entrada fue un poco un guiño a su dramática introducción en el final de la primera temporada en 2005, cuando Addison apareció inesperadamente y pronunció la famosa frase a Meredith, interpretada por Ellen Pompeo: "Tú debes ser la mujer que se ha tirando a mi marido".

Si todavía no te has puesto al día con los nuevos episodios de 'Anatomía de Grey', te recomendamos que dejes de leer, porque te podría sorprender algún SPOILER.

En el nuevo episodio, Addison hace referencia a este momento icónico cuando hace su gran entrada y le dice a los jóvenes internos: "Vosotros debéis ser el grupo que ha estado jodiendo el programa".

La actriz ha hablado con ET para contar cómo ha sido su experiencia reintegrándose en la ficción médica. Ha sido, "completamente surrealista", afirma Walsh después de tantos años. "No hay forma de expresarlo. Sabía que iba a ser extraño, pero fue tan emotivo, y tan grande y sí, más allá, porque, ¿cuándo puedes decir que has vuelto a un trabajo que empezaste hace 18 años y dejaste hace 10 años?", pregunta la estrella.

"¿Sabes lo que estoy diciendo? No hay infraestructura. No hay construcción para ello, porque incluso si dices: 'Oh, es como volver a casa de tus padres', y dices: 'Espera, ¿esta es mi habitación? Vale, sí, es cierto, tengo una cama de avión'", continua.

¿Cómo ha surgido la idea del regreso de Addison Montgomery?

La actriz de 54 años llevaba 10 años sin ponerse la bata de Addison, por lo que es entendible su gran shock. En cuanto a cómo surge la idea de su regreso, Walsh comenta: "Llevábamos tiempo hablando de ello, de volver y de hacer una pequeña visita. Es una serie tan emblemática, fue una serie tan importante para mí en mi vida, en mi carrera y por eso [la productora ejecutiva y directora de la serie] Krista [Vernoff] y yo habíamos estado hablando y tratando de encontrar el momento adecuado para Grey's y los argumentos y la programación y todo eso".

"Y pensé, ¿sabes qué? Este es el momento adecuado. También la historia, el guion es tan grande y he mencionado esto antes, pero Jamie Denbo, que es un viejo amigo mío, escribió este primer episodio en el que aparezco y fue tan grande. La escritura es… clásica, yo diría que de la época de Grey. Es esa fina línea que te hace reír y llorar con suerte", revela.

Patrick Dempsey y Kate Walsh en 'Anatomía de Grey' | Agencias

Kate se emociona sólo de pensar en su trayectoria y asegura: "Fue muy emotivo y creo que también lo será para los fans. Creo que en todas las entrevistas que he hecho en los últimos 10 años o lo que sea, me han preguntado: '¿Volverías alguna vez?', y adivina qué, ¡sí! Lo estoy haciendo, lo he hecho, así que espero a la gente le encante. He recibido comentarios muy positivos de algunas personas entre bastidores después de ver el episodio y están realmente entusiasmados".

La primera aparición de Kate Walsh en la temporada 18 de 'Anatomía de Grey'

A parte de introducir su personaje con su frase más icónica, el regreso de Addison Montgomery ha sido algo fuera de este mundo. Como recordarán los grandes fans de la serie, Addison estuvo casada con Derek Shepherd, Patrick Dempsey, y al engañarle con su mejor amigo, Derek se mudó a Seattle, donde, por supuesto, conoció a Meredith. El triángulo amoroso dio mucho juego en las primeras temporadas, y parece que puede volver a resurgir entre las dos cirujanas esta temporada, eso sí, laboralmente.

En el último episodio, Addison está en el Grey Sloan para realizar el primer trasplante quirúrgico de útero del hospital. En mitad de la operación, el aire acondicionado del hospital se estropea. Como el sistema de filtración de aire del hospital está conectado al aire acondicionado, Richard Webber (James Pickens Jr) le dice que tiene que cerrar al paciente lo antes posible para evitar infecciones.

Ellen Pompeo y Kate Walsh en 'Anatomía de Grey' | ABC

Addison dice que no parará la cirugía y suelta otra frase que promete convertirse en una de las más emblemáticas de la temporada: "Consígueme a Meredith Grey". Hasta Kate dice que esta es una de sus escenas favoritas.

La relación entre las dos ha sufrido mucho a lo largo de las temporadas, y esta última definirá el futuro de ella, pero para saber cómo acaban habrá que ser paciente y esperar a los próximos episodios.

