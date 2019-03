Kate Walsh abandona 'Sin Cita Previa' en la sexta temporada

Una exclusiva del portal Deadline anunció que la actriz que interpreta a Addison Montgomery quería liquidar su contrato al finalizar la quinta temporada, aunque negociaciones de última hora entre ABC, Shonda Rhimes (creadora de la serie) y la actriz dieron como resultado la participación de Walsh en los 13 primeros episodios de la sexta temporada, que comenzará en septiembre.



Desde que ayer se anunció la retirada de Kate Walsh de su propio spin-off las especulaciones sobre el futuro de la serie no han dejado de crecer: ¿Seguirá 'Private Practice' en antena sin su personaje principal? ¿El personaje de Addison volverá a 'Anatomía de Grey'? De momento ABC no se ha pronunciado, pero es muy probable que en las próximas semanas anuncie que la sexta temporada será la última.



Con unos datos de audiencia a la baja (apenas ha superado los 2 puntos de rating en audiencia de 18 a 49 años) y con otra serie de la factoría Rhimes en antena ('Scandal') resultaría ilógico seguir adelante con una ficción que interesa, sobre todo, por su protagonista. Tampoco ayuda demasiado la marcha de otro de sus actores protagonistas, Tim Daly, que anunció a través de su Twitter personal que la propia Shonda Rhimes comunicó a su agente que el actor que da vida a Tom no estaría en la sexta temporada.



'Sin Cita Previa' es una serie dirigida exclusivamente a los fans más acérrimos de 'Anatomía de Grey'. Si el personaje de Addison se va de la serie no tiene ningún sentido que continúe en antena. ABC debería tomar nota y finalizar una serie que le he dado mucho más que lo que hubiese imaginado hace cinco años. Hay que saber decir adiós. Kate Walsh ya lo ha hecho.