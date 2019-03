Kate Perry interpretará a una malvada carcelera en 'Hope'

Después de participar en 'Cómo conocí a vuestra madre', a Kate Perry le ha picado el gusanillo de la interpretación y repite. La cantante hará un nuevo cameo para la pequeña pantalla y lo hará en Hope (Raising Hope), dónde Perry se meterá en la piel de Rikky, un guardia de prisión.



Lo ha anunciado el propio creador de la sitcom de FOX, Greg Garcia, a través de un comunicado recogido por TV Guide: "Shannon Woodward -la actriz interpreta a Sabrina Collins en Hope- me dijo que su amiga Katy estaba interesada en hacer un episodio y yo pensé ¿por qué no? Vamos a hacerle un favor a tu amiga Katy".



La ex mujer de Russell Brand aparecerá en un episodio de la segunda temporada llamado Single White Female Role Model, que se emitirá el próximo 6 de marzo. El capítulo ya ha sido rodado y, el propio Greg Garcia ha asegurado que la cantante realizó un gran trabajo. "Es muy duro y ella lo ha hecho genial.

Es hilarante. Espero que su aparición en la serie la ayude a despegar en su carrera como actriz", concluyó el creador de Hope.



KATE PERRY, EL CUERPO DEL ORDEN

En Single White Female Role Model, Sabrina -Shannon Woodward- se ve envuelta en una protesta y es encarcelada por la policía. Es entonces cuándo Sabrina conocerá a Rikky, el personaje al que dará vida la cantante.



A pesar de su angelical rostro, Kate Perry se meterá en la piel de una malévola guarda que hará todo lo que esté en su mano para hacer horrible la estancia de Sabrina en prisión, hasta que se da cuenta de que ambas son viejas amigas de la infancia.



Ashley Tisdale, conocida por su papel de la insoportable y excéntrica Sharpay Evans de High School Musical, también ha participado como artista invitada de Hope durante su emisión especial por el día de San Valentín en la actual temporada.