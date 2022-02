En octubre de 2015, los actores Sean Penn y Kate del Castillo se reunieron con el Chapo Guzmán en absoluto secreto. Unos meses después, en enero de 2016, se desveló que todo fue parte de una entrevista realizada por la revista Rolling Stone. El encuentro fue facilitado por la intermediación de Kate del Castillo, quien fue contactada por los abogados del narcotraficante.

Este hecho supuso la detención del criminal, pues las pistas que dejaron estos encuentros condujeron al paradero del fundador del cártel de Sinaloa. Tras ello, a la estrella de 'La Reina del Sur' la acusaron en México de crimen organizado, encubrimiento, lavado de dinero. La actriz no pisó suelo mexicano en tres años, lo que afectó gravemente a su carrera.

Ahora que ha pasado el tiempo, Kate del Castillo ha revelado que se siente traicionada por cómo la trató Sean Penn: "Salió de mi vida. Nunca más quise volver a contestarle el teléfono, lo bloqueé, desde luego. No me interesa saber absolutamente nada de él".

"La verdad, me da una flojera infinita. No voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo por esta gente que es deplorable y que es la gente más baja que he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie", ha dicho en el programa de radio Radio Fórmula. "Yo vivo de mi imagen, y me destruyeron durante no sé cuánto tiempo", añadía.

"Ha sido un proceso muy duro y desgastante. Muy doloroso, muy penoso en todos los sentidos, pero voy a seguir firme porque quiero y porque puedo, y porque es mi derecho", se propuso la actriz. "Voy a seguir ahí luchando para que, por lo menos, se me pida una disculpa pública, que creo es lo que me merezco", agregó mientras promociona la temporada 3 de 'La reina del sur'.

En 2020, la actriz mexicana concedió una entrevista a Gloria Estefan en la que señaló que Joaquín Guzmán tuvo intenciones de agredirla sexualmente: "Pensé que me iba a violar y matar, definitivamente algo así... ¿Y sabes qué? Pudo hacerlo. Él podía hacer todo lo que quería".

En 2017, la intérprete desveló en Good Morning America que mantuvo relaciones sexuales con Sean Penn tras el encuentro con el narco: "Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros, algo estaba pasando y ahí quedó".

