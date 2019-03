Kaley Cuoco revela cuál es su serie favorita... y no es 'The Big Bang Theory'

Kaley Cuoco es mundialmente conocida por ser la actriz que interpreta a Penny en 'The Big Bang Theory'. Como ya sabemos, la serie está a punto de finalizar con su duodécima temporada, y parece que Cuoco, aunque haya estado afectada, ya ha encontrado una sustituta para el vacío que dejará la serie de los científicos más raros de Pasadena.

La actriz ha compartido en su cuenta oficial de Instagram un story que revela cuál es su serie favorita del momento, y no, no es 'The Big Bang Theory'. Y es que Cuoco se ha decantado por 'The Middle', otra sitcom que se estrenó en abierto en Neox. En la red social ha hecho público que se encuentra "maratoneando su serie favorita" y sus deseos por que ABC la traiga de vuelta.