La actriz Kaley Cuoco ya tiene una extensa trayectoria profesional tras las 12 temporadas de 'The Big Bang Theory'. Y es que gracias a la ficción que se emite en Neox hemos podido ver lo mucho que ha crecido y cambiado profesionalmente.

'The Flight Attendant' supuso un antes y un después en su carrera, ya que se convirtió en uno de las series relevación de la temporada y fue muy bien recibida su interpretación de Cassie Bowden, llegando a ser nominada a Mejor Actriz de Comedia en los Premios Emmy y los Globos de Oro.

Pero ha habido un detalle de su trayectoria profesional que Kaley Cuoco no había vivido todavía: una escena de sexo. Hace unos meses su coprotagonista Michiel Huisman, quien dio vida a Álex, revelaba lo "incómoda" que había sido la experiencia con Kaley Cuoco.

Kaley Cuoco se pronuncia sobre las escenas de sexo

Y ahora ha sido la actriz quien ha querido dar su versión de la historia y cómo lo vivió desde su punto de vista. "Nunca había hecho ningún tipo de escena de sexo, y tuve una en Flight Attendant con Michiel [Huisman] . Él había estado en Game of Thrones, así que había hecho todas estas escenas, y yo no tenía ni idea", dice la actriz a The Hollywood Reporter.

"Cuando decían 'cortar', yo estaba sobre él como si estuviera en un inodoro. Yo dije: 'No estoy tocando nada, no estoy mirando nada'. No sabía qué hacer. Él estaba como, 'Estás actuando tan raro, lo estás haciendo más extraño de lo que debería ser'. Pero estaba totalmente fuera de mi zona de confort", finalizó Cuoco.

