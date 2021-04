'The Flight Attendant' ha sido una de las series revelación de la temporada donde Kaley Cuoco ha sido muy bien valorada por su interpretación de Cassie Bowden llegando a ser nominada a Mejor Actriz de Comedia en la mayoría de los grandes Premios como los Emmy o los Globos de Oro.

Sin duda, este personaje ha sido una gran oportunidad para la actriz quien necesitaba romper con su pasada como Penny en 'The Big Bang Theory' y demostrar que era capaz de llegar a otro nivel en su carrera.

Pero, aunque Kaley Cuoco es una actriz muy experimentada ya que lleva desde que era una niña dentro del mundo de la interpretación 'The Flight Attendant' ha sido un reto para ella y ha podido hacer cosas que hasta el momento no había realizado nunca.

Una de ellas, aunque cueste creerlo, es grabar una escena de sexo. Así, es hasta el momento Cuoco no había rodado ningún momento de cama de una forma explícita por lo que cuando tuvo que hacerlo en esta serie fue un poco incómodo.

Así, lo ha confesado su compañero en la ficción, el actor Michiel Huisman quien interpreta a Álex, un hombre de negocios que conoce en el avión y tiene una pasional noche en el hotel que él se aloja, aunque a la mañana siguiente aparece muerto en la cama al lado de Cassie.

Kaley Cuoco y Michiel Huisman | HBO

Michiel ha ofrecido una entrevista a 'This Morning' donde afirma: "Por supuesto que no me di cuenta, pero por alguna razón ella nunca había hecho una escena de amor antes, supongo que eso nunca sucedió en 'The Big Bang Theory'".

"Así que cuando estábamos haciéndolo... nos besamos en la cama, debajo de las sábanas, estábamos haciendo nuestra primera escena y me di cuenta de que estaba flotando encima de mí, en realidad no estaba sentada sobre mis piernas", explica.

"Después de hacer 3 tomas, ella comienza a temblar un poco y yo digo 'Kaley, ¿Qué estás haciendo? ¡Siéntate!'", apuntaba el actor sobre la actitud de Kaley Cuoco.

"Y resultó que estaba muy incómoda y no tenía ni idea de cómo hacer esto. Estaba tratando de no tocarme", termina diciendo.

Kaley Cuoco ya había hablado de esto

Antes de estas palabras de Michiel Huisman Kaley Cuoco habló con 'USA Today' donde contaba cómo le dijo a Michiel que no había hecho ninguna escena de sexo antes a ese nivel: "Le dije a Michiel, 'Nunca he hecho esto antes. ¿Lo has hecho antes?'

"Él dijo, 'Sí, como 30, 40 veces', y yo dije, '¿QUÉ?'", dice sorprendida la actriz.

"Michiel finalmente dice, 'Parece que estás flotando sobre un baño público. ¿Qué estás haciendo?', recuerda Kaley. "Pensé, 'No sé lo que estoy haciendo', así que tuvo que enseñarme torpemente cómo tener sexo falso".

