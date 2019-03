La justicia europea avala la tasa francesa a las telecos para financiar la televisión pública

El Tribunal de Justicia de la UE ha avalado este jueves la tasa que impone Francia a los operadores de telecomunicaciones para financiar la televisión pública y ha rechazado el recurso de la Comisión, que alegaba que este impuesto constituye una carga administrativa incompatible con la legislación comunitaria.



La sentencia supone un precedente positivo para el modelo de financiación de la televisión pública en España, que también ha sido recurrido por Bruselas ante la justicia europea con los mismos argumentos.



El Ejecutivo comunitario alegaba que la tasa a las telecos para financiar la televisión pública no está relacionada con los costes de regular el sector (único motivo que según Bruselas autoriza la normativa europea) sino que responde a la ausencia de ingresos publicitarios. Y sostenía que se acabaría repercutiendo en los usuarios.



En su fallo de este jueves, el Tribunal de Justicia asegura que la tasa francesa no tiene como objetivo cubrir los gastos de regulación del sector sino que responde a un hecho imponible distinto que no está cubierto por las normas de la UE.



"El tributo controvertido no es una tasa administrativa en el sentido de la directiva y, por ende, no está comprendido en el ámbito de aplicación de ésta", concluye la sentencia.