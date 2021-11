Jussie Smollett reaparece públicamente años después de ser acusado de simular su agresión homófoba y racista

Una de las grandes estrellas de 'Empire' se convirtió en el foco mediático después de denunciar que había sido atacado por dos asaltantes en enero de 2019. Jussie Smollett sufría una agresión que más tarde él mismo denunciaría había sido de violencia homófoba y racista.

Aunque se llegó a investigar su caso llegando incluso a acusarle de haberlo fingido todo. Finalmente el caso de Jussie terminaba con la retirada de todos los cargos contra él. No obstante en 2020, tras una investigación de un fiscal del distrito, Smollett fue acusado con un delito de 6 cargos por presuntamente poner diferentes falsas denuncias en la policía de Chicago. El actor se declaró no culpable y su juicio está previsto que comience en solo unos días, el 29 de noviembre.

Ahora, después de dos años desde que el caso saltase por los aires, Smolett ha vuelto a aparecer públicamente en una alfombra roja, como puedes ver en la foto de arriba. El actor acudía a un evento de la película 'B-Boy Blues' y se podía ver a un Jussie muy contento.

Además, a través de unas historias de Instagram Smollett ha mostrado su felicidad a sus seguidores y escribe: "Muy agradecido por la proyección de anoche. Ver todo ese amor por la película es una locura preciosa".

Y continúa contando: "Hay mucho más por llegar mientras me sigo poniendo al día con todo el mundo que vino ayer por la noche con todo ese amor... En nombre de todos, gracias. Os queremos a todos. Ahora a encontrar un hogar para ella y para que el mundo lo vea".

Jussie Smollett en el evento de 'B-Boy Blues' | Getty Images

Jussie Smollett hablaba tras la retirada de los primeros cargos

El caso de Jussie Smollett estalló después de que una investigación le acusara de haberlo fingido todo. Esto era, según contaban, para intentar aumentar el salario que recibía por parte de 'Empire'. Al final se le retiraron los cargos y así se pronunció el actor tras lo sucedido.

"En primer lugar quiero agradecer a mi familia, mis amigos y la increíble gente de Chicago y todo el país y el mundo que han rezado por mí, que me han apoyado y me han mostrado mucho amor. Nadie sabrá nunca cuánto ha significado para mí y siempre estaré agradecido", recogen en Variety.

Y continúa diciendo: "Quiero que sepáis que no ha sido en vano en ningún momento. He sido sincero y consistente en todos los niveles desde el primer día. No sería hijo de mi madre si hubiera sido capaz de una gota de todo lo que se me ha acusado"

"Esto ha sido un momento increíblemente difícil. Uno de los peores de toda mi vida, honestamente. Pero soy un hombre de fe y un hombre que tiene conocimiento de mi historia, y no pondría a mi familia, nuestras vidas o el movimiento contra un fuego como este. Simplemente no podría", sigue Jussie

Para terminar, explica: "Ahora nada me gustaría más que volver al trabajo y seguir con mi vida. Pero no os equivoquéis, siempre continuaré luchando por la justicia, la igualdad y para mejorar las vidas de gente marginalizada en cualquier lugar. Así que de nuevo gracias por todo el apoyo. Gracias por vuestra fe y gracias a Dios".

